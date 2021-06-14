انت الان تتابع خبر بالفيديو: مطالبات بإبعاد الفاسدين عن المعترك الانتخابي... فهل تكون الانتخابات نزيهة وشفافة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - من الناحية القانونية يؤكد المختصون على دور القضاء في اكمال عمليات التحقيق بملفات الفساد المقدمة لاصدار احكام بحق المتهمين بها، فإذا ما كانت تدين المتهم فأنه يستبعد من الماراثون الانتخابي وهو سياق قانوني، لا يمكن تجاوزه حسبما يؤشر المختصون.



وتؤكد الاوساط الشعبية على ضرورة اتخاذ المفوضية والجهات المرتبطة بها، خطوات جريئة لمنع مشاركة الفاسدين في السباق الانتخابي، لتحقيق عملية انتخابية ضمن أطر الشفافية مع ضمان ترشيح شخصيات لها القدرة على خدمة البلاد .