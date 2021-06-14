ذي قار تبدأ اولى خطوات تنفيذ مشروع نفطي عملاق

وقال الخفاجي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "شركة مصافي الجنوب أعلمت ادارة المحافظة بتوقيع العقد بشكل أولي مع هذه الشركة والائتلاف الصيني العامل معها، والذي من المتوقع ان يوفر الآلاف من فرص العمل لابناء المحافظة خلال مرحلة الانشاء، وخلال مرحلة التشغيل"، وأشار الى ان " شركة مصافي الجنوب تعمل على تهيئة المستلزمات الكاملة للبدء بمراحل المشروع العملاق، حيث سيتم تهيئة الأرض والحصة المائية، فضلاً عن بعض القضايا اللوجستية اللازمة للتنفيذ".

وبحسب البيان فقد "وجه محافظ ذي قار، دوائر الماء والزراعة والتسجيل العقاري الأولى، ومديرية الموارد المائية، بالعمل بالسرعة القصوى والتعاون مع الشركة لاكمال هذه المتطلبات بأقرب وقت ممكن، حتى تتم عملية الشروع بتنفيذ المصفى الذي يعد بوابة لتحريك عجلة الواقع الاقتصادي للمحافظة، ويشكل وجوده فيها نقلة نوعية في طبيعة الانتاج للمشتقات النفطية، لا على مستوى المحافظة فقط، بل على مستوى البلاد".

وكانت وزارة النفط، قد اعلنت في وقت سابق توقيعها مذكرة اتفاق مبادئ اولية لمشروع مصفى ذي قار الاستثماري بطاقة 100 ألف برميل في اليوم.

