عاجل.. حريق غابات في جبال كاليفورنيا

محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

تسبب حريق غابات خرج عن نطاق السيطرة في النصب التذكاري الوطني لجبال سانتا روزا وسان جاسينتو بولاية كاليفورنيا في إخلاء إلزامي للسكان.



ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عن مسؤولي غابات سان برناردينو الوطنية القول إن حريق فلاتس، الذي تم تسجيل اندلاعه لأول مرة الساعة 11.15 صباح الأحد تقريبا (18.15 بتوقيت جرينتش)، لم يتم احتواؤه على الإطلاق.

وأتى الحريق على ما يقرب من 225 فداناً وتم إغلاق الطرق الرئيسية.

وتنسق غابة سان برناردينو الوطنية وإدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا وإدارة إطفاء مقاطعة ريفرسايد لمواجهة الحريق.