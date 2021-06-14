صحيفة: قرار منع غير الكويتيين من دخول البلاد مستمر حتى إشعار آخر

محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

مع استمرار زيادة معدل الإصابات بكورونا في الكويت، وتسجيل أكثر من 6130 إصابة بالفيروس خلال الأيام الأربعة الماضية، فقد كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن قرار منع غير الكويتيين من دخول البلاد مستمر حتى إشعار آخر.



ونقلت صحيفة القبس عن المصادر قولها إن التوصية باستمرار منع دخول المقيمين، تهدف إلى تجنب دخول كورونا المتحور إلى الكويت، الأمر الذي قد يزيد من صعوبة مكافحة الوباء.