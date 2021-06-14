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صحيفة: قرار منع غير الكويتيين من دخول البلاد مستمر حتى إشعار آخر

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محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

مع استمرار زيادة معدل الإصابات بكورونا في الكويت، وتسجيل أكثر من 6130 إصابة بالفيروس خلال الأيام الأربعة الماضية، فقد كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن قرار منع غير الكويتيين من دخول البلاد مستمر حتى إشعار آخر.

 

ونقلت صحيفة القبس عن المصادر قولها  إن التوصية باستمرار منع دخول المقيمين، تهدف إلى تجنب دخول المتحور إلى الكويت، الأمر الذي قد يزيد من صعوبة مكافحة الوباء.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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