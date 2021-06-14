التويجري يستنكر استهداف مدرسة سعودية بمسيرة حوثية

محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

استنكر أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح بن حمد التويجري، استهداف طائرة مُسيّرة، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية، لمدرسة في منطقة عسير بالسعودية.



ووصف الجريمة بأنها تعد تطاولًا سافرًا على مبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المتعلقة به، وتهديدًا لأرواح المدنيين وترويعهم.

ونوه بأن هذا العمل المشين يحمل إصرارًا مسبقًا ومتعمدًا للإضرار بالمدنيين، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، وإيقاف عبث مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.