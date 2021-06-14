شكرا لقرائتكم خبر عن الحرائق تجلي سكان إحدى مناطق جبال كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسبب حريق غابات خرج عن نطاق السيطرة أمس الأحد في النصب التذكاري الوطني لجبال سانتا روزا وسان جاسينتو بولاية كاليفورنيا في إخلاء إلزامي لسكان منطقة جبل بينيون كريست، جنوب بالم ديزرت.

ونقلت صحيفة لوس أنجليس تايمز عن مسؤولي غابات سان برناردينو الوطنية القول بعد ظهر الأحد إن حريق فلاتس، لم يتم احتواؤه على الإطلاق وأتى على ما يقرب من 225 فدانا.

وتنسق غابة سان برناردينو الوطنية وإدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا وإدارة إطفاء مقاطعة ريفرسايد لمواجهة الحريق.