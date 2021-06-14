النفط يسجل ارتفاعا قياسيا هو الاعلى منذ اكثر من عامين

وسجلت عقود خام برنت مكاسب بنسبة 0.96% لتصل إلى المستوى 73.38 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.87% لتصل إلى المستوى 71.52 دولارا للبرميل.

وقد بدأت حركة المرور للسيارات في العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة بأمريكا الشمالية ومعظم الدول الأوروبية. كما ارتفعت حركة الطيران بسبب تخفيف قيود الإغلاق في العديد من الدول.



وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري يوم الجمعة إن منظمة الأوبك+ بحاجة إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتعافي.

وأوضحت جولدمان ساكس الأسبوع الماضي إنها تتوقع ارتفاع سعر خام برنت إلى 80 دولارًا للبرميل هذا الصيف، بسبب حملة التطعيمات التي دعمت التوقعات الاقتصادية العالمية لهذا العام.

