اندلاع حريق في احدى البنايات القريبة من البنك المركزي

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "حريقا نشب في مخزن بالطابق الرابع داخل بناية مقابل البنك المركزي بمنطقة الشورجة وسط بغداد"، مبينا ان "الحريق ناتج عن احتراق نفايات ومواد مستهلكة في بلكونة المخزن".

واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على النيران فور اندلاعها".

