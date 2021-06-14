انت الان تتابع خبر اندلاع حريق في احدى البنايات القريبة من البنك المركزي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باندلاع حريق في احدى البنايات القريبة من البنك المركزي العراقي وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "حريقا نشب في مخزن بالطابق الرابع داخل بناية مقابل البنك المركزي بمنطقة الشورجة وسط بغداد"، مبينا ان "الحريق ناتج عن احتراق نفايات ومواد مستهلكة في بلكونة المخزن".
واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على النيران فور اندلاعها".
واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على النيران فور اندلاعها".