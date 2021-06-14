الصحة ترهن توريد 'سبوتنيك' بإقراره عالمياً وتستبعد لقاح اخر

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي للصحيفة الرسمية وتابعته الخليج 365، إنَّ "الوزارة لم تجرِ حاليا اي مفاوضات مع شركة موديرنا للتعاقد على استيراد لقاحها المنتج".

واوضح أنَّ "الاسباب تعود إلى ارتفاع كلفته إلى ثلاثة اضعاف لقاح فايزر، بينما يتشابهان بالمأمونية وبفعالية تبلغ 90 بالمئة بعد اخذ الجرعتين، ومن الناحية العلمية لا يوجد اي مبرر لتوفيره، إلى جانب أنَّ الوزارة ستواجه اشكالات عديدة من الناحية المادية في حال التعاقد".



وفي ما يخص "سبوتنيك V " الروسي، اكد الحلفي، أنَّ "اللقاح لم يحصل حتى الان على اعتمادية منظمة الصحة العالمية، وبعد اقراره من قبل المنظمة ستجرى مفاوضات مع الشركة المنتجة لغرض توريده إلى العراق".

واضاف أنَّ "البحوث العلمية اثبتت أنَّ فعالية لقاح فايزر بعد اخذ الجرعتين تصل إلى 90 بالمئة، بينما فعالية استرازنيكا وسينوفارم تصل إلى 80 بالمئة، وان المصابين بالفيروس لم يصلوا إلى الحالات الشديدة، بمعنى أنَّ اصابة كل 100 شخص بالفيروس، 90 شخصا منهم لا تظهر عليهم الاعراض، والمتبقي 10 منهم تظهر عليهم اعراض خفيفة".

