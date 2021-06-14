مشاجرة بين أصحاب زوارق تنتهي بمقتل شخص في اهوار الجبايش

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل شخص نتيجة مشاجرة بالسلاح الرشاش في محافظة ذي قار.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "مشاجرة حدثت بين أصحاب زورقين بعد اختلافهما على نقل السياح القادمين لأهوار الجبايش، وتطور الشجار لاستخدام السلاح الرشاش، وقتل أحدهما بإطلاقة نارية نافذة بمنطقة الصدر".



وأضاف المصدر، أن "القاتل لاذ بالفرار، لكن بعد ساعات تم القاء القبض عليه وعلى والده وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".