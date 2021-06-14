ايران تعلق على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

وقالت الوزارة في اول رد ان "سياسات الكيان الصهيوني لن تتغير بتغيير قادته، لأنه كيان غاصب".

جاء ذلك بعد يوم من تصويت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، لصالح منح الثقة لـ"حكومة التغيير" التي أنهت حكم رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، الذي استمر 12 عاما، ما يمثل فترة قياسية في تاريخ إسرائيل، حيث سيترأس الحكومة الجديدة بالتناوب، رئيس حزب "يمينا" اليميني، نفتالي بينيت، ورئيس حزب"هناك مستقبل" الوسطي، يائير لابيد، إذ سيتولى بينيت كرسي رئيس الوزراء حتى أغسطس 2023 ، فيما سيعود إلى لابيد في هذه الفترة منصب وزير الخارجية، ثم سيتبادلان المنصبين حتى انقضاء صلاحيات الدورة الحالية من الكنيست في نوفمبر 2025.

