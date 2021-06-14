إيران تعلق على حكومة إسرائيل الجديدة ومغادرة نتنياهو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قللت إيران من توقع حدوث تغيير في سياسة إسرائيل تجاهها، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، ورحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي أول تعليق لها على التغيير في المشهد السياسي الإسرائيل، وتشكيل "حكومة التغيير"، استبعد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الإثنين، أن يكون هناك تغييرات في السياسة الخارجية والأمنية الإسرائيلية تجاه بلاده.



وقال خطيب زاده، خلال مؤتمر صحفي تابعته مراسلة ”الخليج 365”، أن إيران لا تتوقع تغييراً في السياسة الخارجية والأمنية لإسرائيل مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة نفتالي بينيت، بعد رحيل بنيامين نتنياهو.

ووصف خطيب زاده نتنياهو بـ"عدو إيران"؛ قائلاً: "رحل أعداء بلادنا ولا تزال إيران قوية، ولا أعتقد أن سياسات إسرائيل ستتغير مع الحكومة الجديدة".

وأمس الأحد، صوّت الكنيست على منح الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد،الثقة، بعد حصولها على 60 صوتا مقابل 59 صوتا.

وشدد بينيت، في كلمته خلال جلسة التصويت، على أن "أكبر تهديد لإسرائيل هو البرنامج النووي الإيراني".

وتابع قائلًا: "استئناف الاتفاق النووي مع إيران هو خطأ لأنها تسعى من أجل الحصول على السلاح النووي".

وأضاف: "إسرائيل لن تمكن إيران من أن يكون لديها سلاح نووي"، متابعا: "واجهت إسرائيل تحديات كبيرة، بما في ذلك من إيران والمؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة".