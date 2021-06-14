الإمارات: نتطلع للعمل مع حكومة إسرائيل الجديدة لدفع السلام الإقليمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد على تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي عبر موقع "تويتر": "نتطلع للعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لدفع السلام الإقليمي وتعزيز التسامح والشروع في حقبة جديدة من التعاون في التكنولوجيا والتجارة والاستثمار".

وأمس الأحد، صوّت الكنيست على منح الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد، الثقة، بعد حصولها على 60 صوتا مقابل 59 صوتا.