سفير كوريا الجنوبية يطرق قلوب المصريّين بـ"3 دقات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - متحررا من قيود الدبلوماسية، وببدلته الأنيقة صعد سفير كوريا الجنوبية على منصة مهرجان الطبول بالقاهرة، ليطرب الجمهور بعزفٍ جميل.

سفير كوريا الجنوبية هونج جين ووك، أبدى رغبته لوزيرة الثقافة المصرية، ليشارك شخصيا في المهرجان الدولي للطبول التراثية، ووافقت إيناس عبد الدايم فورا، على الطلب.

واختار السفير الكوري الجنوبي عزف موسيقى أغنية "3 دقات يا قلبي" واسعة الانتشار في مصر والعالم العربي، حيث تفاعل الجمهور بطرب مع آلة "الساكسفون"، التي أتقن الدبلوماسي الكوري استخدامها ببراعة.

وكان السفير متحمسا وهو يقرأ نوتات المقطوعة الموسيقية من ورقة في يد المايسترو الذي يشرف على فرق المهرجان.





وأهدى السفير الذي تسلم مهامه في القاهرة العام الماضي الأغنية الرومانسية للشعب المصري، مبديا فرحه بالفرصة التي أتيحت له ليخاطب الجمهور بلغة الموسيقى، بعيدا عن التكلف والرسميات.

وليست هذه المرة الأولى التي يعزف فيها السفير "الفنان" على آلة الساكسفون منذ تعيينه سفيرا في القاهرة، فقد ظهر في مقطع فيديو أواخر العام الماضي، وهو يعزف النشيد الوطني المصري على برنامج تلفزيوني.

وعٌين هونج جين ووك، وهو المدير العام السابق لشئون أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة خارجية بلاده، سفيراً في القاهرة يونيو/ حزيران من العام الماضي.