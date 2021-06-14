مقرّب من الزرقاوي.. حكم إعدام مزدوج لإرهابي بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة عراقية، اليوم الإثنين، بحكم مزدوج بالإعدام على قيادي بارز بتنظيم القاعدة الإرهابي، مقرب من الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي.

وصدر الحكم عن محكمة الجنايات بمحافظة صلاح الدين، وقضى بحكمين بالإعدام بحق الإرهابي، الذي اعترف بأنه كان المفتي الشرعي لتنظيم القاعدة الإرهابي بالمحافظة.



ونقل موقع "السومرية نيوز"، الذي أورد الخبر عن بيان للمجلس القضاء الأعلى، أن "الإرهابي اعترف في أقواله بعمله كمفتٍ شرعي في عصابات القاعدة الإرهابية ويعد من مؤسسيها في الشرقاط وجمعته عدة لقاءات بالإرهابي (الزرقاوي)".

ومن المعروف أن أبو مصعب الزرقاوي الذي قتل عام 2006، أسس تنظيم القاعدة بالعراق في 2004 عندما بايع زعيمها السابق أسامة بن لادن.