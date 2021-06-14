شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع مع تحسن توقعات الطلب وشح في الإمدادات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، مواصلة المكاسب التي استمرت على مدار ثلاثة أسابيع بفضل تحسن توقعات الطلب على الوقود وساهمت تطعيمات «كوفيد-19» في رفع قيود السفر فضلاً عن شح في الإمدادات.

وارتفع مزيج برنت 51 سنتاً ما يوازي 0.7% إلى 73.20 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مايو/ أيار 2019. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 47 سنتاً ما يعادل 0.7% إلى 71.38 دولار، وهو الأعلى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وعادت حركة السيارات لمستويات ما قبل الجائحة في أمريكا الشمالية ودول كثيرة في أوروبا، وزادت رحلات الطيران مع تخفيف القيود لمكافحة فيروس كورونا، ما أدى لارتفاع الخامين على مدى ثلاثة أسابيع.

وقالت «وكالة الطاقة الدولية»، الجمعة، إنه ينبغي على منظمة «أوبك» وحلفائها في مجموعة «أوبك+» زيادة الإنتاج للوفاء بالطلب المتعافي. وتقيد «أوبك+» الإنتاج لتدعم الأسعار بعدما قلصت جائحة «كوفيد-19» الطلب في 2020 وأكدت على التزام قوي بالإنتاج المستهدف المتفق عليه في مايو/ أيار.

وأضافت الوكالة «أوبك+ تحتاج إلى رفع الإنتاج حتى تحصل الأسواق العالمية على إمدادات كافية».

وتوقع «بنك الاستثمار الأمريكي» (جولدمان ساكس) أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل هذا الصيف، في الوقت الذي يعزز فيه توزيع اللقاحات المضادة ل«كوفيد-19» الأنشطة الاقتصادية حول العالم.

(رويترز)