شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر أسعار المستهلك في دبي يتراجع 2.8% في مايو 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

جاء في التقرير الصادر من «مركز دبي للإحصاء» أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 2.80% في شهر مايو 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.

وانخفضت أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8.42%، والتي خفضت المؤشر بمقدار 3.40 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 3.70%، والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.51 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.87% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.02 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 0.55%، وقسم الصحة بنسبة 0.04%.

في حين ارتفعت أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 9.33%، والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.96 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم 2.90%، والتي دفعت المؤشر 0.06 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق 1.07%، والتي دفعت المؤشر 0.05 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 0.35%، والتي دفعت المؤشر 0.02 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها 0.34%، التي دفعت المؤشر 0.01 نقطة، وقسم الاتصالات 0.22% والتي دفعت المؤشر 0.01 نقطة، وقسم التعليم 0.14% والتي دفعت المؤشر 0.01 نقطة.

وانخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في شهر مايو 2021 مقارنة بشهر إبريل 2021 بنسبة 0.05%، نتيجة انخفاض أسعار كل من: قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.46% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.18 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة 1.77% والتي خفضت المؤشر 0.03 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها 0.11%، وقسم الاتصالات 0.03%.

في حين ارتفعت أسعار كل من: قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.90% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.12 نقطة، وقسم النقل 0.20% والتي دفعت المؤشر 0.02 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 0.32% والتي دفعت المؤشر 0.02 نقطة.

بينما استقرت أسعار كل من: قسم التبغ، وقسم الملابس وملبوسات القدم، وقسم الصحة، وقسم التعليم، وقسم المطاعم والفنادق عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.