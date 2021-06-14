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مؤشر أسعار المستهلك في دبي يتراجع 2.8% في مايو 2021

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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر أسعار المستهلك في دبي يتراجع 2.8% في مايو 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
جاء في التقرير الصادر من «مركز دبي للإحصاء» أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 2.80% في شهر مايو 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.
وانخفضت أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8.42%، والتي خفضت المؤشر بمقدار 3.40 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 3.70%، والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.51 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.87% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.02 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 0.55%، وقسم الصحة بنسبة 0.04%.
في حين ارتفعت أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 9.33%، والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.96 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم 2.90%، والتي دفعت المؤشر 0.06 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق 1.07%، والتي دفعت المؤشر 0.05 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 0.35%، والتي دفعت المؤشر 0.02 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها 0.34%، التي دفعت المؤشر 0.01 نقطة، وقسم الاتصالات 0.22% والتي دفعت المؤشر 0.01 نقطة، وقسم التعليم 0.14% والتي دفعت المؤشر 0.01 نقطة.
وانخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في شهر مايو 2021 مقارنة بشهر إبريل 2021 بنسبة 0.05%، نتيجة انخفاض أسعار كل من: قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.46% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.18 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة 1.77% والتي خفضت المؤشر 0.03 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها 0.11%، وقسم الاتصالات 0.03%.
في حين ارتفعت أسعار كل من: قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.90% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.12 نقطة، وقسم النقل 0.20% والتي دفعت المؤشر 0.02 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 0.32% والتي دفعت المؤشر 0.02 نقطة.
بينما استقرت أسعار كل من: قسم التبغ، وقسم الملابس وملبوسات القدم، وقسم الصحة، وقسم التعليم، وقسم المطاعم والفنادق عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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