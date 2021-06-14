موعد فتح الطيران مع السعودية لعودة العمالة المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد» إن السعودية أعلنت منذ أيام قليلة عن تجديد إقامة كل العمالة المصرية التي منعت من العودة مرة أخرى تلقائيًا، لافتًا إلى تنظيم الأمر بشكل معين من خلال الجهات السعودية داخل مصر.

وأضاف سعفان، أن الإقامة الخاصة بهؤلاء العمال أصبحت سارية، موضحًا أن هناك أساليب من خلال التحول الرقمي والأونلاين لتجديد الإقامات.

وأشار إلى فتح خطوط الطيران لعودة العمالة المصرية إلى السعودية خلال الأسابيع المقبلة، متابعًا: «مكاتب العمالة السعودية أعلنت أنه مع اقتراب نهاية شهر يونيو ستتم الإتاحة لعودة خطوط الطيران».