مسؤولون سعوديون: طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون سقطت فوق مدرسة في عسير

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (بي بي سي):

نقلت وسائل إعلام سعودية عن مسؤولين حكوميين القول بإن طائرة مسيرة أطلقها مسلحو حركة أنصار الله الحوثية في اليمن سقطت فوق مدرسة بمنطقة عسير بجنوب المملكة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) صورا لسقف متضرر إضافة الى ما يبدو انها قطع متناثرة للطائرة المحطمة على الأرض.

ولم تعلق الحركة الحوثية في اليمن بعد على تلك التقارير.

ودأب الحوثيون على استهداف مواقع في جنوب المملكة في إطار المواجهات بين الطرفين، إذ تقود الرياض تحالفا لدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي ضد الحركة الحوثية التي تسيطر على العاصمة صنعاء.