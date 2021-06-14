في 15 دقيقة.. البنك الأهلي يطلق خدمة إصدار بطاقة الخصم المباشر لحظيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أطلق البنك الأهلي المصري لأول مرة خدمة إصدار بطاقة الخصم المباشر خلال 15 دقيقة للعملاء الجدد، كمرحلة أولى من خلال وحدته المصرفية المتنقلة التي سبق وأعلن عن إطلاقها في مارس الماضي.

وبحسب بيان صادر للبنك اليوم الاثنين فإن اتجاه البنك الأهلي لإصدار بطاقة الخصم المباشر لحظيا يأتي لدوره في دعم الشمول المالي، وسعيًا لتقديم خدمات مصرفية بجودة عالية تحقق طموحات عملاء البنك.

وقال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إن إطلاق تلك الخدمة من خلال الوحدة المتنقلة سيمكن عملاء البنك من استلام بطاقات الخصم المباشر الخاصة بهم لحظيا خلال 15 دقيقة على الأكثر، وذلك للاستفادة من الإمكانات الفنية والبشرية والتكنولوجية المتطورة التي يمتلكها البنك.

وأضاف في البيان أن البنك سيعمم تلك الخدمة على عدة مراحل استنادا لدراسة احتياجات عملاء البنك، حيث ستتضمن المرحلة القادمة تطبيق الخدمة بفروع البنك للخدمة الإلكترونية والتي بلغت حتى الآن 26 فرعا ومنطقة خدمات إلكترونية تمتد من الأسكندرية حتى أسوان تعزيزا لدور البنك في نشر الثقافة المصرفية والنظم الإلكترونية في كافة المحافظات.

وأوضح أن البنك سيتوسع في تطبيق هذه الخدمة وصولًا إلى كافة فروعه ضمن الخطط المستقبلية، وهو ما يأتي في إطار خطط البنك لرفع كفاءة الخدمات المقدمة إلى كافة عملائه بعد دراسة احتياجاتهم واستنادا لتغيرات السوق المصرفية بما يحقق التيسير على العملاء في الحصول على خدماتهم المصرفية في أقل وقت وبأقل مجهود.

وقال أيمن جمجوم رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري إن الوحدة المتنقلة جهزت بناءً على دراسات تفصيلية لهذا النموذج من الفروع بما يخدم ملف التحول الرقمي ويدعم الشمول المالي من خلال الوصول إلى مختلف شرائح العملاء.

وتتاح الوحدة في مناطق متنوعة من الجمهورية طبقا لاحتياجات أماكن الكثافات وتركز العملاء ومدى توافر الخدمات المصرفية بها من أجل تقديم خدماته الفريدة على أوسع نطاق ممكن وبمرونة تامة في التنقل بين تلك الأماكن، وفقًا لجمجوم.