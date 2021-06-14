ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الكوسة 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجعت أسعار الفلفل الرومي البلدي والحامي البلدي 50 قرشا.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد الخليج 365 اليوم أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.25 جنيه.

البطاطس بين 2 و3.8 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

التفاح المصري بين 6 و9 جنيهات.

الفراولة بين 3 و6 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.