الصين تعترض على بيان مجموعة السبع.. “للكف عن تشويه سمعة بكين”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

دانت سفارة الصين في لندن، اليوم الاثنين، البيان المشترك الذي أصدره زعماء مجموعة السبع ووصفته بأنه تدخل صارخ في الشؤون الداخلية لبلادها، وحثت المجموعة على الكف عن تشويه صورة الصين.

وأضافت السفارة أنه يتعين على مجموعة السبع (G7) أن تفعل المزيد من أجل تعزيز التعاون الدولي، بدلا من التسبب بشكل مصطنع في المواجهة والاحتكاك.

هذا وقد اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في تصريح صحفي خلال قمة السبع، أن القوى “الديمقراطية” تخوض منافسة مع الدول التسلطية، وليس فقط مع الصين، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع معها، بحسب وكالة “روتينرز”.