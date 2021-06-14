“الطاقة الذرية” تعرب عن قلقها بشأن تكثيف إيران للتخصيب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في مقابلة مع موقع “أكسيوس” الأميركي، إن وجود صفقة نووية مع إيران ضروري، لأن غيابها يترك الوكالة تتحرك كالـ”عمياء”.

وأشار إلى أن إيران اتخذت مؤخراً خطوات للحدّ من قدرات المراقبين، وهدّدت لفترة وجيزة بإنهاء وصولهم إلى كاميرات المراقبة قبل أن توافق لاحقاً على التمديد لمدة شهر واحد.

أثار غروسي المخاوف بشأن تكثيف إيران للتخصيب إلى جانب انخفاض مراقبة المجتمع الدولي للبرنامج النووي الإيراني في الأشهر الأخيرة، لافتاً إلى أن المفاوضات في فيينا لا تزال جارية، وأن الولايات المتّحدة منخرطة فيها بشكل غير مباشر من خلال الحلفاء.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال الأحد، إن إيران اقتربت من مرحلة في برنامجها النووي تصعب السيطرة عليها.

أضاف بلينكن قائلا “إن تطور برنامج إيران النووي يدفعنا إلى التوصل لاتفاق بسرعة”، مردفا “حاجتنا لروسيا في المحادثات النووية لن تجعلنا نتغاضى عن دعمها لإيران”، وذلك بحسب “العربية”.