شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زامبيا يتعرض لحالة صحية أثناء مناسبة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرض الرئيس الزامبى إدجار لونجو لنوبة دوار أدت إلى توقف مفاجئ للتغطية التليفزيونية لمراسم رسمية أقيمت فى البلاد، على حد قول أمين مجلس الوزراء.

وذكر موقع "نيوز 24" الجنوبى أفريقى أن لونجو -الذى سيخوض حملة لإعادة انتخابه فى أغسطس المقبل- كان يحضر احتفالًا بذكرى قوات الدفاع، ولكنه انتهى سريعا.

وقال أمين مجلس الوزراء سيمون ميتي -في بيان- إن "رئيس زامبيا إدجار لونجو أصيب بدوار مفاجئ"، مضيفًا أن الرئيس -البالغ من العمر 64 عامًا- بصحة جيدة وسيواصل أداء مهامه.

ويعانى لونجو من اضطراب نادر فى المعدة يسمى "تعذر الارتخاء"، وتم نقله إلى المستشفى عام 2015.