شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان .. 1019 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت باكستان اليوم الاثنين تسجيل 1019حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات في البلاد جراء الجائحة 942 ألفا و189 حالة.

وذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 21 ألفا و723 حالة بعد تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.

كما تعافى 1549مرضى من الفيروس القاتل في يوم واحد، مما يرفع إجمالي حصيلة المتعافين إلى 878 ألفا و.740

وطبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات، بلغ إجمالي حالات الإصابة النشطة في مختلف أنحاء البلاد 41 ألفا و726 حالة.