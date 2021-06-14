ثلاثة احكام بالإعدام على قاتل ناشطة وعائلتها

وقال المجلس في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "محكمة جنايات بغداد الكرخ بهيئتها الثالثة أصدرت حكما بالإعدام شنقا لثلاث مرات على المجرم الذي قتل الناشطة الصيدلانية شيلان دارا ووالديها".

وأضاف، أن "المجرم نفذ جرائم القتل عندما كان ينفذ عملية سرقة لممتلكات العائلة في شقتهم الواقعة ببغداد المنصور"، مشيرًا إلى أن "المحكمة أصدرت قرارها بتنفيذ العقوبة بالتعاقب على المجرم وفق المادة 406 / 1 /أ من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل واستدلال بأمر مجلس الوزراء رقم 3/ أولا /4 لسنة 2004".

