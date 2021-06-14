روحاني يهدد برفع نسبة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 63 بالمائة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الإثنين، برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 63 في المائة، في خطوة جديدة تهدد المفاوضات الجارية حاليا في فيينا.

وقال روحاني في كلمة له بثها التلفزيون الإيراني بمناسبة الكشف عن بعض الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع: "نستطيع رفع تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 63٪، وكلما زادت الحاجة سنقوم بذلك فوراً".



وأضاف أن "إيران لا تبحث عن أسلحة نووية، واحتياجاتها في تخصيب اليورانيوم تتعلق بمجالات الطب والطاقة وما إلى ذلك أمر سلمي تمامًا"، على حد زعمه.



وبدأت إيران برفع تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمائة في أبريل/نيسان الماضي، بعد نصب أجهزة طرد مركزية متطورة في خرق جديد لبنود الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.



وتابع روحاني: "إذا عاد الأمريكيون والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي إلى جميع التزاماتهم، فسنعود إلى جميع التزاماتنا بعد التحقق من رفع العقوبات".



وأكد أن "الأسلحة التي تصنعها بلاده ليست مصوبة ضد أحد، وإن قوتنا العسكرية هي لدعم وتأمين المنطقة".



وتصر إيران على رفع العقوبات مقابل عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، فيما تتواصل المفاوضات النووية في العاصمة فيينا بهدف التوصل إلى تفاهم يعيد العمل بالاتفاق.



واليوم هو ثالث أيام الجولة السادسة من مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015.

