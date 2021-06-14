أمين عام حلف "الناتو": علاقاتنا مع روسيا في أدنى مستوياتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن العلاقة بين الحلف وروسيا في أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة.

وأضاف ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي قبيل قمة الناتو اليوم، أن القدرات العسكرية الصينية وتأثيراتها في المنطقة تمثل تحديا للحلفاء.

وتابع: "نواصل تعزيز قدراتنا الدفاعية وبحث زيادة التمويل بموجب أجندة الحلف لعام 2030".

وتشارك الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في "قمة لمّ شمل" في بروكسل مع رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن في "إحياء" التحالفات، لكن الأوروبيين حذرون ومنقسمون بشأن إعادة التوجيه الاستراتيجي التي يريدها الأمريكيون.

وثمة نقطتان شائكتان: تمويل الدفاع والصين. وقد أقر الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بأن "هناك تقاربات وهناك خلافات".

وتوجّه الاثنين الماضي إلى واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة على بيان القمة الختامي وكرر تركيز الولايات المتحدة على مسألة الصين.

وقال في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية قبل القمة "نلاحظ أن روسيا والصين تتعاونان بشكل متزايد أخيرا على الصعيدين السياسي والعسكري. وهذا بعد جديد وتحد خطير لحلف شمال الأطلسي".

وأفاد البيت الأبيض أن جو بايدن يأمل في أن "يظهر التحدي الأمني الذي تمثله الصين في البيان".

لكن ذلك أثار استياء بعص الحلفاء. وقال قصر الإليزيه "قلب حلف الأطلسي هو أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية. الآن ليس الوقت المناسب لتخفيف جهدنا في هذا الإطار".

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الأحد: "لن تروا فقرات وفقرات حول الصين في بيان" الحلفاء، مضيفا: "اللغة لن تكون تحريضية، ستكون واضحة ومباشرة وصريحة".