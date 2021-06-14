جنيف "تُخلي الأجواء" لبايدن وبوتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقف سويسرا التي اختيرت كمكان محايد لقمة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على أهبة الاستعداد لإنجاح اللقاء التاريخي بعد غد، بدءا بالجانب الأمني.

واتخذت جنيف التي تستضيف قمة جو بايدن- فلاديمير بوتين، إجراءات أمنية غير مسبوقة، واستعانت بالوحدات الأمنية بالجوار لمرور الحدث السياسي الهام بسلام، وفي سبيل ذلك منعت تحليق الطائرات المسيرة في أجوائها، ابتداء من اليوم الإثنين وحتى منتصف الليل يوم الخميس.

ورتبت السلطات الأمنية في جنيف على مخالفة سريان الحظر دفع غرامة، ومصادرة أجهزة أصحاب الطائرات المسيرة الذين لا يلتزمون بالحظر.

وليس منع المسيرات وحده الذي اتخذته جنيف لحماية الأجواء، حيث تقرر أيضا بدءا من غد الثلاثاء، فرض قيود على رحلات الطائرات المأهولة، حتى انعقاد القمة الأربعاء المقبل.

ومنذ أيام تكثف الشرطة في مدينة جنيف السويسرية استعداداتها لتأمين القمة التاريخية، وتوقعت أن يضم كلا الوفدين الرئاسيين على حدة من 600 إلى 800 شخص، مدعومين بكتيبة عسكرية في مطار جنيف، بالإضافة إلى عناصر حراسة حدود المنطقة التي تنعقد فيها القمة.

وسيجتمع بايدن مع بوتين الأربعاء المقبل بمدينة جنيف في قمة تأتي وسط توتر العلاقات الثنائية فيما يتعلق بمجموعة واسعة من القضايا، أبرزها قضية أوكرانيا، ونقاش الخلافات السياسية بين البلدين.