شكرا لقرائتكم وزير عربي في حكومة إسرائيل الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تضمنت تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يقودها اليميني نفتالي بينيت اسم السياسي العربي عيساوي فريج (57 عاما)، الذي سيشغل منصب وزير التعاون الإقليمي والذي ينتمي لحزب "ميرتس" اليساري الذي دعم سابقا منح مواطني إسرائيل العرب حقوقا متساوية.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، يوم الأحد، على حكومة جديدة برئاسة نفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا"، وهي ائتلاف من 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي، كما تضم الحكومة، وللمرة الأولى، حزبا عربيا هو القائمة الموحدة، برئاسة الإخواني منصور عباس.

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وحصلت هذه الحكومة على ثقة الكنيست الإسرائيلي بتأييد 60 عضوا مقابل معارضة 59، لتصبح الحكومة رقم 36 في تاريخ إسرائيل.

وتتألف حكومة بينيت من 27 وزيرا، بينهم 9 وزيرات، وهو أكبر عدد من النساء في تاريخ الحكومات الإسرائيلية.

وسيتناوب على رئاسة الحكومة كل من بينيت ويائير لابيد رئيس حزب "يوجد مستقبل".

في ما يلي أسماء الوزراء الذين تضمهم الحكومة الإسرائيلية السادسة والثلاثون:

رئيس الوزراء: نفتالي بينيت (49 عاما)، زعيم حزب يمينا (اليمين). سيتولى منصب وزير الداخلية في العام 2023.

الشؤون الخارجية: يائير لبيد (57 عاما)، زعيم حزب "هناك مستقبل" الوسطي. سيتسلم رئاسة الوزراء من بينيت في العام 2023.

الدفاع: بيني غانتس (62 عاما) زعيم حزب "أزرق أبيض".

الداخلية: إيليت شاكيد (45 عاما) من حزب يمينا.

الأمن الداخلي: عومر بارليف (67 عاما) من حزب العمل.

المالية: أفيغدور ليبرمان (62 عاما) زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" القومي العلماني.

المواصلات: ميراف ميخائيلي (54 عاما) زعيمة حزب العمل اليساري.

العدل: جدعون ساعر (53 عاما) من حزب تيكفا حدشاه أو "أمل جديد" اليميني.

الصحة: نيتسان هورويتز (56 عاما) من حزب ميرتس، أقصى اليسار.

الطاقة: كارين الحرار (43 عاما) من حزب هناك مستقبل الوسطي.

البناء والإسكان ووزارة شؤون القدس: زئيف إلكين (50 عاما) من حزب أمل جديد.

الاقتصاد: أورنا باربيفاي (58 عاما) من حزب "هناك مستقبل" الوسطي.

الإعلام: يوعاز هاندل (46 عاما) من حزب أمل جديد.

حماية البيئة: تمار زاندبرغ (45 عاما) من حزب ميرتس.

الثقافة والرياضة: هايلي تروبر (43 عاما) من حزب أزرق أبيض.

الشؤون الاجتماعية: مئير كوهين (65 عاما) من حزب أرزق أبيض.

المساواة الاجتماعية: ميراف كوهين (37 عاما) من حزب هناك مستقبل.

الشؤون الدينية: متان كاهانا (48 عاما) من حزب يمينا.

وزير في وزارة المالية: حمد عمار (64 عاما) من حزب إسرائيل بيتنا.

الزراعة: عوديد فورر (44 عاما) من حزب إسرائيل بيتنا.

التعاون الإقليمي: عيساوي فريج (57 عاما) من حزب ميرتس.

العلوم والتكنولوجيا: أوريت فركاش-هكوهين (52 عاما) من حزب أرزق أبيض.

السياحة: يوئيل رازفوزوف (40 عاما) من حزب هناك مستقبل.

التعليم العالي: يفعات شاشا بيتون (48 عاما) من حزب أمل جديد.

المعلوماتية: إلعازر ستيرن (64 عاما) من حزب هناك مستقبل.

الهجرة والاستيعاب: بنينا تمانو-شاتا (40 عاما) من حزب أزرق أبيض.

الشتات: نامان شاي (74 عاما) من حزب العمل.