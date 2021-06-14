شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يصل إلى بروكسل لحضور قمة حلف شمال الأطلسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل- أ ف ب

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأحد إلى بروكسل للمشاركة في قمة لحلف شمال الأطلسي الاثنين والاجتماع مع رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي الثلاثاء قبل أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء في جنيف.

وحطت الطائرة الرئاسية «اير فورس وان» الساعة 20,49 في مطار ميلسبروك العسكري في بروكسل آتية من لندن، حيث أجرى بايدن أول زيارة دولية له بعد مشاركته في قمة لمجموعة السبع في كاربيس باي.

وكان في استقبال بايدن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، وبعد مصافحة وحديث قصير، استقل بايدن سيارة ليموزين مصفحة تابعة للرئاسة الأمريكية متوجهاً إلى سفارة الولايات المتحدة في بروكسل حيث يقيم خلال زيارته.

واتخذت تدابير مشددة لضمان أمن الرئيس الأمريكي وقادة الدول الـ29 الأخرى الأعضاء في الأطلسي خلال إقامتهم، وأبلغ سكان بروكسل بالصعوبات التي تنتظرهم في تنقلاتهم خلال أيام زيارة بايدن.

وتحيي قمة الأطلسي الاثنين التقارب بين واشنطن وحلفائها بعد توتر شاب العلاقات خلال ولاية دونالد ترامب، ويتوقع أن تستمر جلسة العمل ثلاث ساعات من الساعة 13,00 إلى الساعة 16,00 على أن يتم تبني إعلان تفاوضت في شأنه العواصم.

ويريد الحلفاء توجيه رسالة حازمة إلى روسيا قبل قمة تجمع بايدن وفلاديمير بوتين الأربعاء في جنيف، وسيُطلقون أيضاً مراجعة للمفهوم الاستراتيجي للحلف بهدف إعداده لمواجهة التهديدات الجديدة في الفضاء والفضاء السيبراني وتوسّع نفوذ الصين.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان «لن تروا فقرات وفقرات حول الصين في بيان الحلفاء»، مضيفاً «اللغة لن تكون تحريضية، ستكون واضحة ومباشرة وصريحة».