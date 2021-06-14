شعاع تسعى لإطلاق منصة تكنولوجيا جديدة لإدارة الثروات

«ستانفورد مارين» التابعة لشعاع كابيتال تحصل على تمويل بقيمة 45 مليون دولار من بنك الفجيرة الوطني وتشكل مجلس إدارة جديداً

أعلنت شركة «شعاع كابتيال» أن مجموعة ستانفورد مارين التابعة لها حصلت على تمويل مصرفي بقيمة 45 مليون دولار (165 مليون درهم) من بنك الفجيرة الوطني.

وأشارت إلى أنه سيتم تقديم تمويل بنك الفجيرة الوطني على شكل تسهيلات استثنائية مدتها 5 سنوات تقريباً، كما سيتم استخدام التمويل لدعم فرص توسع مجموعة ستانفورد مارين في قطاع سفن الدعم البحرية، فضلاً عن تحسين هيكلية رأس مالها.

وأوضحت الشركة أن مجموعة «ستانفورد مارين» قامت بتشكيل مجلس إدارة جديد يترأسه سعيد الهاجري، إلى جانب صالح الهاشمي وأوليفر إي زويجر وأجيت جوشي.