شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية برازيلية في مرمى فنزويلا بانطلاقة كوبا أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برازيليا - أ ف ب

سجّل النجم نيمار من نقطة الجزاء ولعب تمريرة حاسمة ليقود البرازيل حاملة اللقب إلى فوز صريح على فنزويلا الغارقة بإصابات كورونا 3-صفر، الأحد في بطولة كوبا أمريكا 2021 لكرة القدم في برازيليا، فيما فازت كولومبيا على الإكوادور 1-صفر.

وافتتح المدافع ماركينيوس التسجيل منتصف الشوط الأول (23)، ثم ضاعف نيمار الأرقام في الدقيقة 64، قبل أن يمنح المهاجم غابريال باربوسا «غابيغول» بلاده هدف الاطمئنان في الدقيقة 89.

ويبحث نيمار (29 عاماً) عن لقبه الكبير الأول مع المنتخب البرازيلي، كان قد تميّز بهدف وتمريرة حاسمة في المباراتين الأخيرتين لـ«أوريفيردي» في تصفيات مونديال 2022 ضد الإكوادور والباراجواي، حيث تحلّق البرازيل في صدارة ترتيب المجموعة الموحدة بستة انتصارات من 6 مباريات.

ورفع نيمار رصيده إلى 67 هدفاً دولياً في 106 مباريات، بفارق 10 أهداف عن الرقم القياسي البرازيلي للملك بيليه بطل العالم ثلاث مرات.

قال مدربه تيتي «لقد طوّر قدرته على الصناعة، قدم يمنى، قدم يسرى، لقد أصبح لاعباً يصعب توقعه».

وتم إنقاذ مصير البطولة في اللحظة الأخيرة، فبعد أن قرر الاتحاد القاري (كونميبول) سحب التنظيم من كولومبيا والأرجنتين، الأولى بسبب الاحتجاجات، والثانية بسبب تفشي فيروس كورونا، منح شرف تنظيمها إلى البرازيل التي تعاني بدورها انتشاراً سريعاً للوباء.

وعارضت جهات عدة محلية إقامة البطولة في البرازيل، لكن المحكمة العليا أنهت الاستماع بشأن المطالبة بعدم إقامة البطولة، بتصويت ستة قضاة من أصل 11 لصالح إقامتها.

وأقيمت مباراة البرازيل وفنزويلا أمام مدرجات خالية في ملعب ماني غارينشا في برازيليا بسبب بروتوكول كورونا.