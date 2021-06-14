أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي .. كورونا يواصل الانتشار حول العالم

محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

تمكّن وباء "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد من التفشي في جميع أنحاء العالم، وحصد أرواح ملايين الأشخاص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 176 مليوناً و723 ألفاً و813 إصابة، الإثنين.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و819 ألفاً و645 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 160 مليوناً و769 ألفاً و404 حالات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند، الإثنين، تسجيل 70421 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فيما يعد أدنى عدد تم تسجيله منذ 31 مارس/آذار.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 29.51 مليون إصابة في حين يبلغ إجمالي عدد الوفيات 374305 بعد تسجيل 3921 وفاة خلال الليل.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و715518 بعد تسجيل 549 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 89844 بعد تسجيل عشر حالات جديدة.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 23 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأحد نزولا من 34 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن أربع من الإصابات الجديدة محلية مقابل ست إصابات قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 24 مقابل 18 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91451 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 1129 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إضافة إلى 37984 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19.

وقالت بيانات وزارة الصحة إن نحو 490 ألف شخص توفوا جراء الإصابة بالمرض منذ بدء الوباء، مع تسجيل 17.4 مليون إصابة بالفيروس.