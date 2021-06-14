بيلوسي: انتهاكات وزارة العدل إبان ترامب تجاوزت عهد نيكسون

محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وزارة العدل إبان حكم الرئيس السابق دونالد ترامب بـ"المارقة"، مؤكدة أن انتهاكاتها تجاوزت عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.



وطالبت بيولسي مسؤولين من عهد ترامب بالإدلاء بشهاداتهم، حول جهود وزارة العدل للحصول على بيانات من ديمقراطيين بمجلس النواب ووسائل الإعلام عن طريق استصدار مذكرات استدعاء سرية، في تصريحات بثتها شبكة "سي إن إن" الأحد.

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وقالت رئيسة مجلس النواب إنه يتعين على المدعين العامين السابقين بيل بار وجيف سيشنز، إلى جانب رود روزنشتاين، النائب السابق للمدعي العام، الإجابة عن أسئلة حول عمليات الاستدعاء التي صدرت لاثنين على الأقل من الديمقراطيين المرتبطين بلجنة الاستخبارات في مجلس النواب.

وأضافت: "وزارة العدل كانت مارقة في عهد الرئيس ترامب، تجاوزت حتى ما حدث فى عهد ريتشارد نيكسون" (1969–1974).

وتابعت: "ريتشارد نيكسون كان لديه قائمة أعداء، ويتعلق هذا بتقويض سيادة القانون".

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية أصدرت في عهد ترامب مذكرات استدعاء بحق شركة "آبل" للحصول على بيانات ما لا يقل عن اثنين من أعضاء لجنة مجلس النواب لشؤون الاستخبارات، وذلك سعيا لتحديد من كان يقف وراء تسريب المعلومات السرية حول اتصالات مساعدي ترامب بجهات روسية، والذي أدى إلى فتح تحقيق المدعي روبرت مولر مع ترامب في "ملفه الروسي"، وتم الإعلان فى النهاية عن أنه لم يتم الكشف عن أي "تآمر" بين ترامب وروسيا .

وكان مكتب المفتش العام بوزارة العدل الأمريكية قد أعلن أمس الأول الجمعة أن المفتش العام سيحقق في تعامل الوزارة مع تحقيق تسريب معلومات خصوم الرئيس السابق دونالد ترامب السياسيين، وشمل ذلك مذكرات استدعاء سرية لجمع بيانات المشرعين والموظفين وبعض أفراد أسرهم.