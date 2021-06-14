بلينكن يبحث مع لابيد "تهديدات إيران"

محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأحد، مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، التهديدات الإيرانية.



ووفق بيان للخارجية الأمريكية،، هنأ بلينكن لابيد على تشكيل الحكومة الإسرائيلية وتعيينه رئيس وزراء "مناوب" ووزيراً للخارجية.

وناقش الجانبان "التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وفرص تعميق وتوسيع العلاقات الدبلوماسية".

كما تناول الاتصال "التهديد الذي تشكله إيران، والأولويات الإقليمية الأخرى، وأهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأكد الجانبان على "الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وفي وقت سابق الأحد، منح الكنيست الإسرائيلي الثقة لحكومة "بينيت-لابيد".

وفازت الحكومة الإسرائيلية الجديدة بثقة الكنيست الإسرائيلي بالحصول على 60 صوتا مقابل 59 صوتا وامتناع نائب عربي عن التصويت.

وسيكون زعيم حزب (يمينا) اليميني نفتالي بينيت رئيسا للحكومة حتى شهر أغسطس/آب 2023 وهي الفترة التي يكون فيها زعيم حزب (هناك مستقبل) الوسطي يائير لابيد رئيس وزراء مناوب ووزير خارجية قبل تسلم رئاسة الحكومة لمدة عامين.