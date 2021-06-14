مستشار سابق بالبيت الأبيض يكشف 3 "خطايا مميتة" لترامب بأزمة كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

قال أندي سلافيت، المستشار السابق رفيع المستوى بالبيت الأبيض، إن الرئيس السابق دونالد ترامب ارتكب ثلاث "خطايا مميتة" خلال أزمة كورونا.



جاء ذلك في تصريحات لـ"سلافيت"، الذي عمل في فريق البيت الأبيض للاستجابة لفيروس كورونا خلال إدارة ترامب وفي بداية عهد بايدن، مع برنامج "فيس ذا نيشن" على شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

وأوضح أن إنكار تهديد فيروس كورونا وقمع المعارضة وتشجيع الانقسام بين الأمريكيين كانت كلها خطوات خاطئة للرئيس الخامس والأربعين للبلاد.

وأضاف :" كان يمكن أن نواجه الجائحة بدون إدارة ترامب. لكن كان هناك ثلاث خطايا مميتة ارتكبتها إدارة ترامب".

وأشار إلى أن "الأولى كانت سلطته في أنه يعتقد أنه يمكن إنكار وجود الفيروس أو تاثيره، وجعل أتباعه يتماشون معه".

وأوضح أنه "لو لم يفعل ذلك وقال بكل بساطة أن لدينا مشكلة، لكنا الآن في وضع مختلف تمامًا".

أما "الخطيئة المميتة الثانية" وفق سلافيت فهي قمع ترامب للمعارضة، وقال: "أي شخص لا يتفق مع الرواية التي يريدها الرئيس تم سحقه".

ولفت إلى أن آخر الخطايا تمثلت في استغلال ترامب للانقسامات بين الأمريكيين حول مدى جدية التعامل مع كوفيد-19.

ومع بداية ظهور كورونا، قلل الرئيس الأمريكي السابق من خطورة الفيروس وكذلك من أهمية ارتداء الكمامة.

واقتربت حصيلة الوفيات بسبب جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة من 600 ألف حالة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء أمس الأحد.