"الطاقة الذرية": عرقلة إيران تفتيش منشآتها النووية مقلقة

محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، إن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60% خطير للغاية.



وأضاف جروسي، خلال مقابلة مع موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، أن رفع التخصيب إضافة إلى عرقلة طهران لعمليات التفتيش على منشآتها النووية أمر مقلق.

وأشار إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق مع إيران لأن لديها برنامجًا نوويًا "ضخمًا ومعقدًا للغاية".

والسبت الماضي، بدأت الجولة السادسة من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 مع حضور غير مباشر للولايات المتحدة الأمريكية.

ومنذ بداية أبريل/نيسان الماضي، تستضيف العاصمة النمساوية اجتماعات منتظمة وجها لوجه للجنة الاتفاق النووي واجتماعات غير رسمية بأشكال مختلفة.

وحتى الآن تم تشكيل ثلاث مجموعات عمل، تسعى اثنتان منها -معنية برفع العقوبات الأمريكية ضد إيران- إلى خطوات محددة يجب أن تتخذها طهران وواشنطن للعودة للالتزامات الموجودة في الاتفاق النووي، فيما مهمة المجموعة الثالثة هي الاتفاق على ترتيب هذه الخطوات.

وتضع طهران صعوبات أمام عودة واشنطن للاتفاق النووي منها رفع كافة العقوبات المفروضة على إيران التي استهدفت قطاعات واسعة من اقتصادها من بينها صادرات النفط والغاز والبتروكيماويات فضلاً عن تجميد أرصدتها في البنوك الأجنبية.

وتشير تقارير إلى أن الولايات المتحدة تفرض حوالي 1650 عقوبة أمريكية على إيران.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 تتجاوز إيران تدريجيا القيود المفروضة على برنامجها النووي.