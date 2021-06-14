العراق يطلق مجددا "أسود الجزيرة" لمطاردة داعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت العراق، اليوم الاثنين، عملية عسكرية أسمتها "أسود الجزيرة 2" لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي عربي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان نقلته وسائل الإعلام العراقية، إن "قطعات قيادة القوات البرية والقيادات والقطعات الملحقة بها، انطلقت فجر اليوم لتنفيذ عملية أسود الجزيرة الثانية من خلال (قيادة عمليات الجزيرة - غرب نينوى - صلاح الدين) وبإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وبأكثر من عشرة محاور".

وأضاف البيان أن "العملية تأتي للبحث والتفتيش عن بقايا عصابات داعش الإرهابية ضمن قاطع المسؤولية غربي البلاد، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

وتلاحق القوات العراقية فلول التنظيم الإرهابي عبر سلسلة من العمليات العسكرية بمساندة قوات التحالف الدولي في مناطق متفرقة من البلاد.