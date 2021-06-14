تعرف على حالة الطقس اليوم بالسعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار لتحد من مدى الرؤية الأفقية اليوم الإثنين 14 يونيو.



وأوضح المركز أن الرياح ستنشط في منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من منطقة القصيم يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وتكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جيزان وعسير.

كما تنشط الرياح السطحية على غرب وشمال غرب المملكة العربية السعودية.

وأشار تقرير المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.