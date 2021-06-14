تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين بمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، اليوم الإثنين 14 يونيو/حزيران 2021.



كما توقعت الهيئة استمرار الأجواء الحارة على شمال البلاد وتكون درجة الحرارة في القاهرة 35 درجة.

وذكرت أن من المتوقع أن يستمر الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد وتصل درجة الحرارة اليوم إلى 46 درجة في 3 مناطق بالصعيد.

وذكرت أنه سيسود طقس شديد الحرارة نهاراً على جنوب البلاد وجنوب سيناء وتتراوح درجات الحرارة العظمى في الصعيد بين 40 و46 درجة نهاراً.

ويكون الطقس حاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدلاً على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار.