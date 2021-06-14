زعيم المافيا يتوعد أردوغان بمزيد من الفيديوهات الفاضحة لجرائمه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

توعد زعيم المافيا التركية سادات بكر نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بمزيد من الفيديوهات الفاضحة لجرائمه وأفعاله الخارجة عن القانون.



جاء ذلك في تغريدة نشرها بكر، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر".

تلك التغريدة جاءت من زعيم المافيا للتعليق على ما أثير من حول توصل سادات بكر إلى تسوية وحل ودي مع حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، بعد الاتهامات التي وجهها إلى مسؤولين حاليين وسابقين بالإدارة التركية، وكشف تورطهم في قضايا فساد وتجارة سلاح ومخدرات واغتيال.

وقال زعيم المافيا في تغريدته :"إن كان من يسوق هذه الادعاءات يسوقونها من باب الجهل فليس لدي ما أقوله لهم، لكن إن كانوا يسوقونها من باب الكذب والفجور فإنهم بدون شك نشأوا في أحضان العواهر"، وفق قوله.

وأشار بكر الذي دافع في الماضي عن حزب العدالة والتنمية وقياداته قبل أن ينقلب عليه، إلى أنه أكد لمن تواصلوا معه من أجل الوساطة بينه وبين نظام أردوغان، أنه "لن يتراجع أبدا حتى ولو تم منحه مفتاح البنك المركزي".

وأضاف موجها الحديث إلى مروجي تلك المعلومات، وقال : "عندما يرون المقبلات اللذيذة قبيل الوجبة الأساسية التي أعلنتُ أنني سأبثّها غدا سيدركون أنني لست مثلهم”، في إشارة لما ينشره عبر "تويتر" ويكشف فيها عن فضائح صغيرة من التي يكشفها في كل مقطع فيديو من التسجيلات التي اعتاد على نشرها أيام الأحد، منذ أكثر من شهر ليكشف فيها فضائح كبيرة تورط فيها كبار المسؤولين.

وأردف قائلا "سادات بكر الذي تعرفونه شخص آخر.. أنا رجل مختلف.. أنتم فضلتم أن تصدقوا القصة التي يحيكها الصيادون.. لأول مرة ستسمعون الحقيقة من الأسد”، وفق تعبيره.

يشار إلى أنه بعد إعلان سادات بكر عن تخصيص مقطع فيديو عن الرئيس أردوغان، على غرار استهدافه عددا من المسؤولين السابقين والحاليين والكشف عن تورطهم في أعمال غير قانونية، لم ينفذ سادات بكر تهديده.

وقال سادات بكر إنه سيستخدم حسابه على تويتر للتعليق على الأحداث ونشر كل جديد.