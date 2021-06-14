مستشار سابق بالبيت الأبيض ينتقد ترامب على خطاياه المميتة في التعامل مع جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك 14-(د ب أ):

قال أندي سلافيت المستشار السابق رفيع المستوى بالبيت الأبيض أمس الأحد أن الرئيس السابق دونالد ترامب ارتكب ثلاث "خطايا مميتة" خلال التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وتابع سلافيت، الذي عمل في فريق البيت الأبيض للاستجابة لفيروس كورونا خلال إدارة ترامب وفي بداية عهد بايدن، إن إنكار تهديد فيروس كورونا وقمع المعارضة وتشجيع الانقسام بين الأمريكيين كانت كلها خطوات خاطئة للرئيس الخامس والأربعين للبلاد.

وقال لبرنامج "فيس ذا نيشن" على شبكة "سي بي إس":" كان يمكن أن نواجه الجائحة بدون إدارة ترامب. لكن كان هناك ثلاث ... خطايا مميتة ارتكبتها إدارة ترامب".

تابع : "الأولى كانت سلطته في أنه يعتقد أنه يمكن انكار وجود الفيروس أو تأثيره، وجعل أتباعه يتماشون معه".

وقال سلافيت: "لو لم يفعل ذلك وقال بكل بساطة أن لدينا مشكلة، لكنا الأن في وضع مختلف تمامًا".

وأضاف سلافيت إن "الخطيئة المميتة الثانية" لترامب هي قمع المعارضة، وقال:"أي شخص لا يتفق مع الرواية التي يريدها الرئيس تم سحقه".

وأوضح أن أخر الخطايا تمثلت في استغلال ترامب للانقسامات بين الأمريكيين حول مدى جدية التعامل مع كوفيد-19.