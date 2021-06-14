حدث ليلًا| اتفاقيات مصرية فرنسية بـ 4 مليار يورو.. وسقوط طائرة مفخخة على مدرسة في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الأحد والساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-انخفاض بمستوى جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201038 حتى اليوم.

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-عهد السيسي جسّد أعظم مثال لـ"المواطنة".. أسقف بني سويف يعلن بدء إنشاء كاتدرائية السمائيين

أعلن الأنبا غبريال أسقف بني سويف، وعضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس، أنه تم البدء في إنشاء كاتدرائية السمائين بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل على مساحة 5200 متر مربع والتي تضم الكاتدرائية ومبنى للخدمات.

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-مصادر بـ"الثقافة": مقتنيات شقة الزمالك ليس من ضمنها لوحة زهرة الخشخاش

أكدت مصادر مطلعة بقطاع الفنون التشكيلية، التابع لوزارة الثقافة، أن مقتنيات شقة الزمالك من اللوحات، لا تحتوي على لوحة الخشخاش، التي فقدت من متحف محمد محمود خليل، عام 2010.

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-للمصريين المقيمين في السعودية.. تعرف على أسعار وتفاصيل برامج الحج لعام 2021

بدأت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، في تلقي طلبات أداء الحج من المواطنين والمقيمين داخل المملكة عبر المسار الإلكتروني الذي انطلق رسميًا في الواحدة ظهر اليوم.

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-وظائف الكهرباء| تعرف على تفاصيل وطريقة التقديم لفرص عمل هيئة المحطات النووية

قررت وزارة الكهرباء اعتماد طريقة كراسة الشروط للتقديم في الوظائف التي أعلنتها هيئة المحطات النووية، من خلال كراسات الشروط المعدة لكل وظيفة من الوظائف المعلن عنها.

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-قطارات والخط السادس للمترو.. تفاصيل اتفاقيات مصرية فرنسية جديدة في النقل بـ1.7 مليار يورو

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب لقائه برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد المرافق للوزير الفرنسي- مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين المصري والفرنسي في بعض مجالات التعاون، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية لشئون الأوروبية، والسفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، والسفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى مصر.

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-الوزراء: 150 مليون يورو دعمًا فرنسيًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب لقائه برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين المصري والفرنسي في بعض مجالات التعاون، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية لشئون الأوروبية، والسفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، والسفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى مصر.

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-مدبولي: إعفاء مصر من عمولة ضمان المخاطر يعكس ثقة فرنسا في الاقتصاد الوطني

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفدا فرنسيا برئاسة برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وعضوية ريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والسفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر، وعدد من المسئولين الفرنسيين، وضم الوفد المصري في المباحثات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، والسفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

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-14 مليون يورو تمويل ومنحة.. إقامة حرم جديد للجامعة الفرنسية في مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب لقائه برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، ريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد المرافق للوزير الفرنسي، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين المصري والفرنسي في بعض مجالات التعاون، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية لشئون الأوروبية، والسفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، والسفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى مصر.

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-برلمانية لوزير المالية: مخصصات التعليم والصحة غير حقيقية

أبدت مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، اعتراضها على تضارب أرقام موازنات التعليم والصحة، ضمن مشروع موازنة الحكومة لـ2021/2022 ضمن البيان التحليلي لوزارة المالية، قائلة إنه على سبيل المثال الحكومة توضح أن بند موازنة التعليم يزيد عن 250 مليار جنيه، بينما هو 172 مليارا فقط، بينما بلغت مخصصات الصحة الحقيقة 108 مليارات فقط.

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-رئيس "الأوقاف" يكشف أمام البرلمان خطة الاستفادة من أراضي الهيئة

قال المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إن الهيئة لديها خطه استثمارية واضحة في استغلال أراضيها سواء ببيع الأراضي ذات المساحات الصغيرة وليس لديها جدوى اقتصادية أو عن طريق مشاركات مع الجهات الحكومية أو عمل مشروعات استثمارية بمعرفة الهيئة.

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-اتفاقيات بـ4 مليار يورو.. وزير المالية الفرنسي: ملتزمون بتوريد 55 عربة لمترو القاهرة

أدلى برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، بتصريحات تلفزيونية بمقر مجلس الوزراء، أعرب في مستهلها عن سعادته بزيارة القاهرة للمرة الثانية خلال عامين، مشيرًا إلى مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تمت صباح اليوم، واصفًا هذا اللقاء بأنه كان مثمرا للغاية، لافتًا كذلك إلى اللقاء الذى عقد مع الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء المصريين.

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-بالفيديو.. وزير الدفاع يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول نديم رازا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

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-الرئيس السيسي يستقبل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى كلٍ من السفير علاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الفرنسية، والسفير الفرنسي بالقاهرة.

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-وزير المالية: الدين العام في فرنسا 120% من الناتج المحلي وفي مصر 88%

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مؤسسات التصنيف الدولية أكدت أن ما فعلته مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي هو إنجاز كبير جدًا، في ظل أوضاع عالمية مضطربة، يُحسب للقيادة السياسية والشعب المصري، مؤكدًا أن دول العالم تشهد لمصر أنها فعلت ما لم تتمكن كثير من دول العالم النجاح فيه.

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-لعدم تفاقم الدين العام.. "اقتصادية النواب" تطالب الحكومة بالحد من التوسع في أذون الخزانة

طالب النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة الجديدة، بالحد من توسع الحكومة في إصدار أذون الخزانة التي تؤدي إلى تفاقم الدين العام بدلًا من تدبير موارد حقيقية .

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-أين المراقبة؟.. برلماني يواجه الحكومة بخسائر القطاع العام (21.5 مليار جنيه عجزًا في الموازنة)

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي رفع هامة كل مصري للسماء بفضل ما يقوم به من إجراءات لرفعة الدولة المصرية.

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-باحثون في مجال السلام يرصدون توجها عكسيًا مُقلقًا بشأن الأسلحة النووية

رصد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" توجها مقلقاً في وضع الأسلحة النووية في العالم.

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-أمريكا تُندد بهجوم على مستشفى بشمال غربي سوريا عشية لقاء بايدن بأردوغان

نددت الولايات المتحدة بالهجوم "البربري" على مستشفى في شمال غربى سوريا، قبل يوم من لقاء الرئيس جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في بروكسل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء مساء أمس الأحد.

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-بيلوسي تطالب بشهادة مسؤولين بوزارة العدل في عهد ترامب حول مذكرات الاستدعاء السرية

طالبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مسؤولين من عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بالإدلاء بشهاداتهم فى ظل القسم، حول جهود وزارة العدل للحصول على بيانات من ديمقراطيين بمجلس النواب ووسائل الإعلام عن طريق استصدار مذكرات استدعاء سرية.

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-حماس: لا نعول على أي تغيير في "حكومات الاحتلال"

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس سامي أبو زهري عدم تعويل حركته على أي تغيير في "حكومات الاحتلال الإسرائيلي".

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-في أول اتصال بعد تشكيل حكومة الاحتلال.. بلينكن يدعو نظيره الإسرائيلي لزيارة واشنطن

دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، لزيارة واشنطن، في أول اتصال هاتفي بين الجانبين منذ مصادقة الكنيست الإسرائيلي على تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

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-"حول إيران وتعزيز التعاون".. أول اتصال هاتفي بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، أول اتصال هاتفي منذ توليه المنصب، مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حيث اتفقا على تنسيق وثيق بشأن قضايا الأمن خاصة إيران، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

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-الصحة العالمية تدين هجومًا صاروخيًا على مستشفى شمالي غربي سوريا

أدانت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد بشدة الهجوم على مستشفى في عفرين شمال غربي سوريا أمس السبت.

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-السفير البريطاني لدى بغداد: لن يكون هناك استقرار في العراق مع بقاء بعض الفصائل المسلحة

رأى السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي أن الوضع الأمني في العراق معقد جدا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفصائل المسلحة تهدد الحكومة والتحالف الدولي.

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-الشرطة النيجيرية: اختطاف 12 شخصا في وسط البلاد

أعلنت الشرطة في نيجيريا اليوم الأحد تعرض 12 شخصا للاختطاف في محور (زايرا) وسط البلاد.

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-سقوط طائرة مسيرة مفخخة على مدرسة في عسير بالسعودية (صور)

أعلن الدفاع المدني السعودي، مساء الأحد، عن سقوط طائرة مسيرة مفخخة على مدرسة في منطقة عسير بالسعودية، دون وقوع إصابات.

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