شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين أمريكا وألبانيا في مجال شبكات الاتصال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس في بروكسل، مذكرة تفاهم في مجال أمن تقنية شبكات اتصال الجيل الرابع والخامس (4G,5G) مع رئيس وزراء جمهورية ألبانيا إيدي راما.

وأوضح بلينكن في بيان صحفي، أن هذه المذكرة تعد مثالًا قويًا للتعاون فيما يتعلق بالحاجة إلى التأكد من أمن التقنيات والشبكات الأكثر حساسية، والعمل مع موردين موثوقين.

وأكد أن الولايات المتحدة وألبانيا تمكنتا من القيام بالتعاون، في العديد من المجالات المختلفة، بما في ذلك تمارين Defender 21، مبديًا تطلع واشنطن إلى العمل مع ألبانيا لزيادة هذه الشراكة قوة وعمقًا.