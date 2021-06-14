نائب بحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض يكشف عن ارتفاع معدلات الانتحار بتركيا

صرح النائب بحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، سيزجين تانري كولو، بأن هناك نحو 20 شابًا انتحروا العام الماضي في مقاطعة سيلفان بمدينة ديار بكر بسبب البطالة.

ووعد تانري كولو، خلال زيارة قام بها وفد من حزب الشعب الجمهوري إلى التجار في مدن سيرت وبيتليس وبينجول وموش، بأنه إذا وصل حزب الشعب الجمهوري، إلى السلطة، فسيقلل من معدل البطالة في المدن التركية.

وانضم سزجين تانري كولو إلى الوفد الذي كان برئاسة نائب رئيس الحزب، والي آغبابا، وبحسب ما نشرته وكالة «أنكا» التركية، فقد أكد تانريكولو أن البطالة تدفع الشباب إلى الانتحار قائلًا: «انتحر 20 شابًا في مقاطعة سيلفان العام الماضي بسبب البطالة».