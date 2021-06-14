شكرا لقرائتكم خبر عن 399 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها، في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، تسجيل 399 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 148 ألفا و273 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد سجلت 3 حالات وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1988، كما تعافي من المرض 441 شخصا، خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 139 ألفا و 22 حالة.

وحصل على التطعيم 27 ألفا و 481 شخصا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لترتفع حصيلة من تلقوا جرعتهم الأولى من التطعيم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 شباط/فبراير الماضي إلى 83ر11 مليون شخص، وهو ما يمثل 23% من تعداد سكان البلاد.