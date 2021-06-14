"السفينة الإلهية".. أول رحلة صينية مأهولة للفضاء منذ 2016

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يطلق صاروخ من سلسلة "لونج مارش" مركبة فضائية صينية من صحراء جوبي خلال الأيام المقبلة لنقل ثلاثة رجال إلى وحدة فضاء مدارية في مهمة تستمر 3 أشهر.

وتعد تلك الرحلة أول مرة ترسل فيها الصين بشرا إلى الفضاء منذ نحو خمس سنوات.



وتمثل المركبة "شنتشو -12"، التي تعني "السفينة الإلهية"، ثالث بعثة ضمن 11 بعثة مطلوبة لإكمال محطة الفضاء الصينية بحلول عام 2022.

وستحمل أربع بعثات منها رواد فضاء لترفع بذلك عدد رواد الفضاء الصينيين الذين تم إرسالهم إلى الفضاء إلى 12 .

ويحظر قانون أمريكي على إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) القيام بأي اتصال مع الصين مما أدى إلى عدم زيارة رواد فضاء صينيين محطة الفضاء الدولية التي أنشئت قبل أكثر من 20 سنة والتي زارها أكثر من 240 رجلا وامرأة من جنسيات مختلفة.



وتهدف بكين إلى أن تصبح قوة رئيسية في الفضاء بحلول 2030 وقد أصبحت في مايو/أيار ثاني دولة تضع مركبة فضائية على سطح المريخ بعد عامين من هبوط أول مركبة فضائية صينية على الجانب البعيد من القمر.

وتخطط الصين أيضا لوضع رواد فضاء على القمر.

وستحطم الإقامة المزمعة لرواد الفضاء لمدة ثلاثة أشهر الرقم القياسي الصيني للبقاء في الفضاء والذي يبلغ 30 يوما والذي سجلته بعثة رائدي الفضاء تشن دونغ وجينغ هايبنغ عام 2016 إلى نموذج أولي لمحطة الفضاء.