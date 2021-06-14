شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 691 إصابة بكورونا و41 وفاة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الأحد تسجيل 691 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و41 حالة وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 765 شخصا من مرض كوفيد- 19، الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 201 ألف و38 حالة حتى مساء الأحد، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد، أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد، بلغ 273 ألفا و182 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 15623 حالة وفاة.