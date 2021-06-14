عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرتني بأمي.. بايدن يكشف فحوى لقاء الملكة إليزابيث

الإثنين 14 يونيو 2021

الخليج 365

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فحوى اللقاء الذي جمعه، الأحد، بملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، مشيرا إلى أنها ذكرته بأمه.



وقال بايدن للصحفيين، بعد احتساء الشاي مع الملكة البالغة من العمر "95 عاما" في قلعة وندسور: "لا أعتقد أنها ستشعر بالإهانة لكنها ذكرتني بأمي بمظهرها وكرمها".

وأشار إلى أن الملكة إليزابيث سألت عن الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمبر بوتين.

وأوضح بايدن قائلا: "أرادت أن تعرف عن الزعيمين اللذين سأجتمع معهما وهما بوتين (رئيس روسيا) وشي جين بينغ (رئيس الصين)".

وكانت الملكة إليزابيث قد استقبلت، الأحد، الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته في قصر ويندسو.

وأقام القصر الملكي مراسم استقبال رسمية للرئيس الأمريكي وزوجته فور وصولهما لمقره.

وأحيت زيارة بايدن لبريطانيا "ميثاقا" لرئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل والرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت.

وحضر بايدن بالفعل قمة لدول مجموعة السبع في بريطانيا خلال اليومين الأخيرين.